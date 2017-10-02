Восемь жителей пострадали с начала "школьного" перемирия, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за время действия "школьного перемирия", заявили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"По официальным данным, в указанный период (с начала действия "школьного перемирия" — ред.) ранения получили восемь мирных жителей", — сообщили журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.

В представительстве отметили, что шестеро из них получили ранения в Донецке. Также повреждено почти 60 домов.

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