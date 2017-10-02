Стрелок в Лас-Вегасе жил в гостинице, откуда вел огонь, с 28 сентября

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Преступник, застреливший более 50 человек в Лас-Вегасе, проживал в гостинице, откуда вел огонь, с 28 сентября, сообщил шериф Лаг-Вегаса Джозеф Ломбардо.

"У нас есть информация, что он был там (в гостинице – ред.) с 28 сентября", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате погибли более 50 и пострадали свыше 400 человек.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

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