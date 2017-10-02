В США растут акции оружейных компаний после стрельбы в Лас-Вегасе

Ковбойские сапоги на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Ковбойские сапоги на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Акции оружейных компаний США продемонстрировали значительный рост после стрельбы в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек.

Как сообщает телеканал CNBC , на торгах до официального открытия бирж в понедельник акции таких оружейных гигантов, как Sturm Ruger и American Outdoor Brands (бывшая Smith & Wesson), выросли на 4-5%.

По мнению аналитиков, рост акций показывает, что трейдеры прогнозируют рост спроса на стрелковое оружия и не верят в дальнейшее ужесточение оружейного законодательства в США.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.