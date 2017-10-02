Обама выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Лас-Вегасе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, жертвами которой стали, по меньшей мере, 50 человек.

"Мишель и я молимся за жертв (стрельбы) в Лас-Вегасе. Наши мысли – с их семьями и со всеми, кто переживает еще одну бессмысленную трагедию", — написал бывший президент США в своем официальном Twitter-аккаунте.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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