Власти пока не знают обстоятельств смерти стрелка в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Власти пока не могут сообщить, был стрелявший в Лас-Вегасе мужчина убит полицией или покончил с собой, сообщил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин МакМэхил (Kevin McMahill).

МакМэхил сказал в эфире телеканала CNN, что расследование продолжается и он пока не может сказать, погиб ли стрелок от пуль полицейских или покончил с собой. "Точно одно – он мертв", — сообщил МакМэхил.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.