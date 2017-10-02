Мэр Лондона выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Мэр Лондона Садик Хан присоединился к соболезнованиям в адрес пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе, поступающим в эти часы со всего мира.

"Глубоко печальный день для Лас-Вегаса. Лондон направляет свои соболезнования жертвам и их семьям", — написал градоначальник в Twitter.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>