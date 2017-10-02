У мэрии Тбилиси проходит акция протеста

ТБИЛИСИ, 2 окт – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Представители и сторонники оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", перекрыв дорогу, проводят акцию протеста у здания Тбилисской мэрии с требованием приостановить решение о передаче участков земли в центре столицы компаниям миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ранее на заседании Тбилисского горсовета большинством голосов было принято решение о передаче территории около 2 тысяч квадратных метров в центре города за символическую цену в 1 лари компании Old City Development, которая основана бывшим премьером Грузии, миллиардером Иванишвили. На этой территории будет размещен один из объектов проекта "Панорама Тбилиси", созданного по инициативе Иванишвили.

"Этот протест справедливый, наше требование – это требование народа. Не имеет значения то, сколько людей пришли сегодня. Это абсурд, что Иванишвили может получить огромную территорию в центре Тбилиси за 1 лари и осуществить там свой непонятный проект. Мы будем бороться до конца", — заявил на акции кандидат в мэры Тбилиси от данной партии Заал Удумашвили. Акцию транслировали в прямом эфире грузинские телекомпании.

По данным телекомпании "Рустави 2", протестующие временно освободили часть дороги для того, чтобы движение не было парализовано. ТВ сообщает, что четыре оппозиционера требуют впустить их в здание мэрии, чтобы поговорить с действующим мэром Давидом Нармания или с его заместителями. Несколько раз между участниками акции и мобилизованной у здания полицией возникали небольшие столкновения и словесные перепалки.

Проект "Панорама Тбилиси" стоимостью в 500 миллионов долларов предполагает строительство четырех комплексов в разных точках исторической части грузинской столицы с крупными туристическими и бизнес-центрами, многоэтажными зданиями, гостиницами, которые будут соединены между собой канатными путями и стеклянными лифтами.