У мэрии Тбилиси проходит акция протеста

ТБИЛИСИ, 2 окт – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Представители и сторонники оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", перекрыв дорогу, проводят акцию протеста у здания Тбилисской мэрии с требованием приостановить решение о передаче участков земли в центре столицы компаниям миллиардера Бидзины Иванишвили.
"Этот протест справедливый, наше требование – это требование народа. Не имеет значения то, сколько людей пришли сегодня. Это абсурд, что Иванишвили может получить огромную территорию в центре Тбилиси за 1 лари и осуществить там свой непонятный проект. Мы будем бороться до конца", — заявил на акции кандидат в мэры Тбилиси от данной партии Заал Удумашвили. Акцию транслировали в прямом эфире грузинские телекомпании.
По данным телекомпании "Рустави 2", протестующие временно освободили часть дороги для того, чтобы движение не было парализовано. ТВ сообщает, что четыре оппозиционера требуют впустить их в здание мэрии, чтобы поговорить с действующим мэром Давидом Нармания или с его заместителями. Несколько раз между участниками акции и мобилизованной у здания полицией возникали небольшие столкновения и словесные перепалки.
Проект "Панорама Тбилиси" стоимостью в 500 миллионов долларов предполагает строительство четырех комплексов в разных точках исторической части грузинской столицы с крупными туристическими и бизнес-центрами, многоэтажными зданиями, гостиницами, которые будут соединены между собой канатными путями и стеклянными лифтами.