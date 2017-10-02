Более 50 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Число погибших в результате стрельбы в городе Лас-Вегас (штат Невада) превышает 50 человек, сообщил в понедельник местный шериф Джозеф Ломбардо.

"Число погибших — свыше 50 человек. Я не могу назвать точную цифру, поскольку расследование продолжается, и мы еще продолжаем получать доступ в помещения", — сказал он на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует телеканал CNN.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>