Глава Туркмении поблагодарил Путина за вклад в укрепление дружбы

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил в понедельник президента России Владимира Путина, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом, за личный вклад в укрепление дружбы между народами двух стран.

На переговорах в формате один на один туркменский лидер отметил, что в Туркменистане придают визиту российского президента важное значение и считают его символичным, поскольку он происходит в год 25-летия дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

По словам Бердымухамедова, за эти годы наработана солидная правовая база двустороннего сотрудничества, носящего стратегический характер.

Глава Туркменистана подчеркнул, что партнерство Туркменистана и России развивается не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций. Туркменский президент также отметил успешное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Я также хотел бы вас поблагодарить за личный вклад в развитие дружбы между нашими народами, пожелать вам успехов. И в вашем лице пожелать всех благ великому народу России", — сказал президент Туркменистана.