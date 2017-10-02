Пучдемон не знает, будет ли ЕС посредником между Мадридом и Барселоной

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что пока нет никаких свидетельств, что Евросоюз согласится стать посредником в отношениях между Мадридом и Барселоной.

Ранее Пучдемон заявил, что для урегулирования разногласий между Барселоной и Мадридом необходимо посредничество третьих сил.

"Пока у меня нет подтверждений тому, что Евросоюз будет готов ручаться за процесс посредничества в отношениях с Мадридом", — сказал он на пресс-конференции.

"Но я все равно буду обращаться к ним, потому что это — прямая ответственность Евросоюза", — подчеркнул Пучдемон.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.