В ЛНР готовы поспособствовать открытию базы ОБСЕ со стороны ополченцев

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики поспособствуют открытию со стороны ЛНР передовой патрульной базы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Станице Луганской, если будет соответствующее решение властей, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что передовая патрульная база СММ ОБСЕ необходима не только на стороне украинских силовиков в Станице Луганской, но и со стороны ЛНР. По ее словам, при нынешнем положении дел мониторинг миссии недостаточно объективен. В январе 2016 года СММ ОБСЕ открыла в Донбассе восьмую базу передового патрулирования, которая разместилась в Станице Луганской. В сентябре того же года круглосуточная работа наблюдателей миссии на этой базе была приостановлена. В августе 2017 года база вновь возобновила круглосуточную работу.

"Такие решения принимают наши политики, но в случае, если вопрос будет решен положительно, Народная милиция ЛНР готова всячески способствовать мирному урегулированию конфликта", — заявил Марочко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли открытие базы ОБСЕ со стороны ополченцев.

По его словам, на данный момент трудно судить, насколько открытие базы со стороны ЛНР улучшит обстановку в этом районе, так как подобной практики в республике еще не было.