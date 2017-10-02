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Вучич не исключает давление на Сербию в связи с поставкой МиГ-29 из России

15:4802.10.2017
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия. Архивное фотоВид на Белград, Сербия. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy

БЕЛГРАД, 2 окт — РИА Новости. Поставка шести истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технической помощи Сербии может вызвать внешнее политическое давление на Белград, однако республика не прекратит усиливать свою обороноспособность, в том числе, в сфере ВВС и ПВО, заявил президент страны Александр Вучич.

Многоцелевые истребители МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Источник сообщил о начале поставок истребителей МиГ-29 в Сербию

В понедельник Вучич провел совместную пресс-конференцию с находящимся в Белграде с двухдневным визитом президентом Греции Прокопиусом Павлопулосом. Одним из основных вопросов журналистов стала ожидаемая в ближайшее время доставка на военный аэродром Батайница частей самолетов МиГ-29 из России.

Ранее сербские СМИ называли несколько версий сроков прибытия машин, однако Минобороны и руководство страны воздерживались от уточнения деталей.

"Я обращусь к вам, когда то, что мы получили и что мы оплатили, прибудет в нашу страну. Тогда смогу вам сказать, что это принадлежит сербской военной авиации, что для нас очень важно. Несколько лет назад мы фактически не имели военной авиации. Не забудьте, что мы купили девять вертолетов у немцев и французов, то есть у Airbus, купили два российских вертолета, так что постепенно усиливаем свою авиацию", — сообщил Вучич.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"После этого нам предстоит ПВО, и поскольку беспокоимся о своей независимости, свободе своей страны, мы это продолжим. Жду, когда у меня зазвонит телефон и увижу, как снова начнут свое принципиальное давление на Сербию. Мы будем беречь и защищать свою свободу и независимость", — подчеркнул сербский президент.

Он также порекомендовал тем, "кто оказывает давление на Сербию каждый Божий день по различным вопросам, пусть возьмут небольшой отпуск, потому что не буду их слушать".

"Пусть займутся медведем, который стоит у них на пороге, а про Сербию забудут. Это все, что я могу по данному вопросу сказать", — заявил Вучич, не уточнив, какого именно медведя он имеет в виду.

В понедельник источник в сфере ВТС сообщил РИА Новости, что Россия начинает реализацию договоренности о поставке шести истребителей МиГ-29 для ВВС. О начале поставок истребителей МиГ-29 из России в Сербию агентству сообщили и несколько информированных источников в Белграде.

Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия планирует завершить поставку МиГ-29 в Сербию к концу года

По данным российского источника, а также по словам главы сербского Минобороны Александра Вулина, впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России.

В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (ныне президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

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