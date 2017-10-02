Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в результате беспорядков с участием сотрудников полиции и сторонников референдума о независимости Каталонии, сообщил в понедельник департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

"Испания – беспорядки в Каталонии; обстановка в турзонах стабильная; пострадавших среди росграждан нет", — говорится в сообщении департамента, размещенном в Twitter.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.