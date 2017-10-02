В Киргизии арестовали депутата, обвиняемого в попытке захвата власти

БИШКЕК, 2 окт – РИА Новости. Первомайский райсуд Киргизии в понедельник выдал санкцию на арест депутата парламента республики Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Генпрокуратура Киргизии в субботу возбудила уголовное дело против депутата парламента Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Бабанова на предстоящих 15 октября выборах главы государства. По версии следствия, "Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений" с целью "захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах" Бабанова.

"Второго октября депутату Исаеву предъявлено обвинение по признакам в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и постановлением Первомайского районного суда города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия", — сообщил собеседник агентства.

Парламентская фракция партии "Кыргызстан", лидером который является Исаев, распространила в понедельник заявление в связи с его задержанием.

"Канатбек Кедейканович Исаев… является депутатом 5-6 созывов Жогорку Кенеша (парламента – ред.), был лидером парламентской фракции, лидером коалиции большинства Жогорку Кенеша. Учитывая большой вклад Канатбека Исаева в развитие демократии и парламентаризма Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан" обращается к правоохранительным органам и судам рассмотреть это дело прозрачно и непредвзято по справедливости, в рамках закона и конституции Кыргызской Республики", — говорится в заявлении.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Экс-премьер Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником Атамбаева.