В Киргизии арестовали депутата, обвиняемого в попытке захвата власти

БИШКЕК, 2 окт – РИА Новости. Первомайский райсуд Киргизии в понедельник выдал санкцию на арест депутата парламента республики Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
"Второго октября депутату Исаеву предъявлено обвинение по признакам в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и постановлением Первомайского районного суда города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия", — сообщил собеседник агентства.
Парламентская фракция партии "Кыргызстан", лидером который является Исаев, распространила в понедельник заявление в связи с его задержанием.
Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Экс-премьер Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником Атамбаева.