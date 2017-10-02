В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли восемь единиц оружия

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. В гостиничном номере в Лас-Вегасе, откуда велась стрельба в центре города, обнаружено по меньшей мере восемь единиц оружия, сообщил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин МакМэхил (Kevin McMahill).

По словам полицейского, который выступил в эфире CNN , пока он не может дать точную оценку того, что было обнаружено в двухкомнатном номере, откуда велась стрельба. При этом, он подтвердил данные СМИ о том, что на месте было обнаружено не меньше восьми единиц огнестрельного оружия.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>