Реакция Мадрида подогрела желание Каталонии отделиться, считает эксперт

Сотрудники полиции и участники столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Сотрудники полиции и участники столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Жесткая реакция испанских властей на проведение референдума о независимости Каталонии привела к протестному голосованию жителей региона, считает экономист Михаил Делягин.

"Испанские власти повели (себя) неадекватно – они добились, чтобы каталонцы высказались против. Думаю, что Каталония будет свободна, может, не в этом году, но будет – после неадекватной реакции испанских властей", — сказал Делягин на пресс-конференции в Симферополе.

Эксперт также считает, что еще одной причиной такой реакции населения Каталонии на референдуме стал развивающийся мировой экономический кризис.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.