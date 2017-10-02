ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. По меньшей мере 12 пострадавших во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.