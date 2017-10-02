В Литве прокомментировали ситуацию с насилием в Каталонии

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в понедельник, что насилие во время проведения референдума в воскресенье в Каталонии затруднит диалог между Мадридом и самой Каталонией.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"Я считаю, что если бы было позволено осуществить референдум без применения силы, было бы легче выйти на стадию диалога и говорить о проблеме, потому что все равно придется идти на диалог, вести переговоры", — сказала в понедельник на брифинге Грибаускайте.

Она отметила, что насилие никогда никого не объединит, "поэтому приходится сожалеть, что случилось такое столкновение, с таким количеством пострадавших, я думаю, что для любого государства это большая боль и позор".

По словам президента балтийской республики, сторонники независимости должны были стараться выходить на контакт с Мадридом, потому что "Конституция — важный документ, если ее не придерживаться, то в демократическом государстве возникнет хаос".