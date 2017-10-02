Трампа проинформировали о стрельбе в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Белый дом пристально следит за ситуацией в Лас-Вегасе, где произошла стрельба, унесшая жизни более 50 человек.

"Президент проинформирован об ужасной трагедии в Лас-Вегасе. Мы пристально следим за ситуацией и предложили нашу полную поддержку местным властям и властям штата. Мы думаем и молимся обо всех, кого это затронуло", — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс, поступившем в РИА Новости.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>