Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более 50 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе. Неизвестный открыл огонь по посетителям концерта из окна гостиницы.

Как разворачивались события

В центре Лас-Вегаса проходил концерт кантри-музыки на открытом воздухе. В момент стрельбы на нем присутствовали десятки тысяч человек. Неизвестный открыл огонь с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay.

По последним данным, в результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, еще около двухсот пострадали.Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо добавил, что также погибли двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.

Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний Стивен Пэддок.

"Офицеры полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с подозреваемым на месте. В настоящий момент он мертв", — сказал Ломбардо.

По его словам, полиция также искала девушку по имени Мэри Лу Дэнли, она путешествовала вместе с подозреваемым. Сейчас ее уже нашли.

Кроме того, в розыск объявили два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.

Информация о россиянах

В посольстве РФ в США заявили, что у них нет информации, пострадали ли россияне при стрельбе на фестивале.

Позднее в Ростуризме сообщили, что в Лас-Вегасе сейчас находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп нет.

В ведомстве призвали тех, кто находится на отдыхе в Лас-Вегасе, соблюдать спокойствие, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей.

"Информации о пострадавших российских туристах в Федеральное агентство по туризму не поступало", — говорится в сообщении.

Самой крупной подобной трагедией в истории США до этого случая была стрельба в гей-клубе Pulse в Орландо. Тогда 49 человек погибли и 53 были ранены.

Нападавшим оказался житель Флориды 29-летний Омар Матин. В клуб он ворвался около двух часов ночи. С собой у него были пистолет и штурмовая винтовка.

Людей, которые были в клубе, он взял в заложники. Чтобы их освободить, пришлось пробить стену бронированным автомобилем. Позднее полиции удалось ликвидировать нападавшего.

Тогда ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России