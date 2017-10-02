Референдум в Каталонии показал лицемерие мировой политики, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Сербия полностью поддерживает территориальную целостность Испании, при этом непризнанный Европейской комиссией легитимным референдум в Каталонии поднял вопрос признания ЕС законности отделения Косово и Метохии, заявил в понедельник сербский президент Александр Вучич.

В Белград с двухдневным визитом прибыл президент Греции Прокопиус Павлопулос, который вместе с Вучичем после разговора за закрытыми дверями провел пресс-конференцию. Одним из первых вопросов журналистов был про отношение руководства Сербии к референдуму в Каталонии.

"Для нас сербов это тяжелый вопрос и он вызывает тяжелые чувства … Сербия поддерживает территориальную целостность дружеского нам королевства Испания, я направил письмо испанскому королю и премьеру, в котором поддерживаю территориальную целостность этой страны. Так же, как они до сих всегда твердо стояли за целостность и суверенитет Сербии. По этому вопросу точка", — заявил Вучич.

По его словам, проблема, которую он обсудил и с президентом Павлопулосом, заключается в том, что когда Европейская комиссия провозгласила референдум в Каталонии нелегальным, у каждого серба и гражданина страны возник вопрос: как же тогда Брюссель провозгласил законным отделение Косово и Метохии даже без референдума?

"Как 22 страны ЕС провозгласили легальным отделение, даже без формы референдума, в нарушение международного права, достижений европейского права, политики, на которой основан Европейский союз. И сейчас, когда поеду в Брюссель, какой вопрос задам, как скажу: почему с нами сербами хуже всего обошлись? Как это – в Каталонии недействителен референдум, а в Косово можно и без референдума!", — отметил Вучич.

По его словам, в свое время, "когда перекраивались границы Балкан", многие мировые державы играли судьбами государств.

"А теперь им не до игр, потому что медведь постучал в дверь им самим, не знаю, как вы сможете это перевести … Это (референдум – ред.) наилучший пример двойных стандартов и лицемерия мировой политики", — подчеркнул президент Сербии.

Он добавил, что несмотря на то, что "сербы никогда не получат ответа на этот вопрос", свое будущее Сербия видит в ЕС из-за общественного строя, лучшей экономики и по ряду других причин. Белграду, по его мнению, предстоит выстраивать отношения с соседями албанцами и искать пути решения проблем, а также поддерживать дружеские отношения с европейскими государствами, не признавшими независимость Косово: Испанией, Словакией, Румынией, Кипром и Грецией.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.