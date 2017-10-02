Глава МИД Германии призвал Мадрид и Барселону срочно провести переговоры

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Мадрид и Барселону срочно провести переговоры для поиска решения сложившейся после референдума в Каталонии ситуации.

Правительство Испании признало референдум о независимости Каталонии незаконным. В день голосования в автономии прошли беспорядки и столкновения с испанской полицией, в ходе которых, по данным министерства здравоохранения Каталонии, пострадали 893 человека. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что Барселона выступает за вывод из Каталонии всех сил правопорядка, которые причастны к нарушениям прав граждан в ходе референдума.

"Кадры, которые мы получили вчера из Испании, показывают, насколько важно сейчас остановить спираль эскалации. Я призываю срочно к переговорам — переговорам между обеими сторонами для достижения политически прочного решения", — приводит слова Габриэля пресс-служба МИД Германии.

Габриэль подчеркнул, что в данный момент сторонам необходимо сохранять спокойствие и действовать в рамках испанской конституции.

"Я убеждён, что Испания сможет преодолеть внутренние разногласия, только в случае если обе стороны договорятся об общем пути. Это в интересах Испании и ее граждан", — добавил Габриэль.

По данным властей Каталонии, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков были изъяты документы, произошли столкновения с полицией. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала Поло заявил, что Испания сделает все, чтобы не допустить провозглашения независимости Каталонии.