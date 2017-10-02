В ДНР за неделю из-за обстрелов произошло два пожара

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Два пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, сообщила в понедельник журналистам исполняющая обязанности начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Подразделениями МЧС ликвидировано два пожара вследствие попадания взрывоопасных предметов в частные дома в селе Коминтерново Новоазовского района и в Петровском районе города Донецка", — сказала Гетова.

По ее словам, за неделю на территории ДНР обезвредили более 800 неразорвавшихся боеприпасов.