Глава МИД Британии Джонсон заявил, что шокирован инцидентом в Лас-Вегасе

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован инцидентом в Лас-Вегасе, и пообещал выяснить, пострадали ли при стрельбе британцы.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли и более 200 пострадали при стрельбе в центре Лас-Вегаса между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

"Я шокирован ужасной атакой на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Соединенное Королевство поддерживает американский народ, столкнувшийся с актом беспорядочного насилия. Сочувствую тем, кто пострадал", — говорится в письменном заявлении Джонсона, переданном в РИА Новости пресс-службой МИД.

Министр подтвердил, что Лондон пока не располагает информацией о том, могли ли быть среди погибших и пострадавших британцы.

"МИД связался с властями Лас-Вегаса, чтобы установить, мог ли кто-то из британских граждан попасть в этот инцидент. Мы готовы помочь всем, чем можно. Все британские граждане в Лас-Вегасе должны следовать инструкциям местных властей", — добавил Джонсон.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили премьер Британии Тереза Мэй и глава минфина Филип Хаммонд.