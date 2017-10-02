ФРГ надеется на урегулирование ситуации после референдума в Каталонии

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине следят за ситуацией в Испании после референдума о независимости в Каталонии и надеются на скорейшее урегулирование ситуации, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина ФРГ.

"Мы очень внимательно наблюдаем за актуальными разногласиями вокруг статуса Каталонии, в том числе за вчерашним развитием ситуации. Мы надеемся на скорейшее урегулирование положения на основе верховенства закона и диалога, естественно, в рамках конституции Испании", — говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.

В заявлении указывается, что о правомочности проведения референдума о независимости Каталонии "ясно высказался ранее испанский конституционный суд".

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках были изъяты документы, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.