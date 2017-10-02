В Барселоне выступили за вывод из Каталонии всех сил правопорядка

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Барселона выступает за вывод из Каталонии всех сил правопорядка, которые причастны к нарушениям прав граждан в ходе референдума, заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

"Соглашение, к которому пришло правительство, это отзыв из Каталонии всех сил правопорядка, которые совершили такие грубые нарушения порядка в отношении миллионов людей, которые не провоцировали никаких инцидентов, и тем не менее использовали силы в таком масштабе против людей", — сказал он на пресс-конференции.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.