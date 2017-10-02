Иракский Курдистан контролирует границу с Турцией

КАИР, 2 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан сохраняет контроль над границей с Турцией, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кефах Махмуд.

В прошлый понедельник в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

"КПП на границах с Турцией работают в обычном режиме, ничего не изменилось. Никаких шагов ни со стороны турецкого правительства, ни со стороны руководства Курдистана не предпринималось. КПП всегда находились и до сих пор находятся под нашим контролем", — сказал Кефах Махмуд.

По словам советника, попытка иракских властей взять под контроль пограничные КПП "противоречит конституции и федеральным законам Ирака".

Комментируя приостановку авиасообщения с аэропортами Курдистана, Кефах Махмуд сказал, что ни один самолёт и так не может приземлиться или взлететь из аэропортов Эрбиля и Сулеймании без разрешения федерального авиационного управления в Багдаде. Он пояснил, что такой порядок существует с 2008 года.

"Аэропорты Эрбиля и Сулеймании – передовые в стране, по своим характеристикам они даже превосходят аэропорт Багдада. Это признают и Всемирная авиационная федерация и федеральное авиационное управление Ирака. Так что решение о приостановке полётов не связано с техническими вопросами, оно политическое", — сказал Махмуд.

В пятницу вечером вступило в силу решение управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания, находящимися в курдской автономии прекратилось в 18.00 по местному времени (совпадает с мск.). Решение Багдада о закрытии международного авиасообщения с курдской автономией последовало вслед за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

Власти Иракского Курдистана назвали решение властей в Багдаде о закрытии международного авиасообщения с автономией коллективным наказанием и блокадой.