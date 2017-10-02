Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявляет ЛНР

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии разграничения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе молочно-товарной фермы населенного пункта Рассадки (под контролем силовиков — ред.) украинские силовики расширяют и дооборудуют в инженерном отношении траншеи, а также укрепляют блиндажи", — сказал Марочко.

По его словам, юго-восточнее населенного пункта Троицкое силовики дооборудовали старые и выстроили новые огневые позиции для стрелкового оружия.

"Киевские власти продолжают рассматривать силовой вариант решения конфликта в Донбассе как основной. Для повышения боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредоточивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций", — заявил Марочко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР сообщил, что также зафиксирован подвоз боеприпасов на склады ракетно-артиллерийского вооружения силовиков в населенный пункт Северодонецк.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.