Полиция обнаружила объявленную в розыск спутницу стрелка из Лас-Вегаса

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция установила местонахождение женщины, которая разыскивалась в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек и свыше 200 получили ранения.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли была объявлена в розыск.

"Мы уверены, что обнаружили разыскиваемую женщину", — сообщила полиция Лас-Вегаса в Twitter.

Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник марки Hyunday Tuscon и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>