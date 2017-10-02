Полиция обнаружила объявленную в розыск спутницу стрелка из Лас-Вегаса

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция установила местонахождение женщины, которая разыскивалась в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек и свыше 200 получили ранения.
"Мы уверены, что обнаружили разыскиваемую женщину", — сообщила полиция Лас-Вегаса в Twitter.
Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник марки Hyunday Tuscon и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.
За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>