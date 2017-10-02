На Украине подсчитали убытки от взрывов на военных складах за два года

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Общая сумма ущерба от взрывов на военных складах, которые произошли за последние два года на Украине, составляет более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник в ходе заседания согласительного совета в Верховной раде глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Первым вопросом в среду на 15.00 (время совпадает с мск — ред.) на заседании нашего комитета будет ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, что произошло за последние 2 года… Еще раз хочу подтвердить, что общая сумма убытков от этих подрывов составила намного больше одного миллиарда долларов США", — приводит слова Пашинского украинское информагентство УНН.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

Это не первый подобный случай детонации боеприпасов на складах на Украине. Перед этим произошел пожар на складе в Донецкой области, а в марте этого года произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области.