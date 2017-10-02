В ЦАМТО предположили, зачем Украине был нужен пожар на складе под Винницей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские власти могли использовать взрывы на оружейных складах под Винницей как прикрытие поставок боеприпасов на черный рынок ряда государств Ближнего Востока и Африки, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее украинские СМИ опубликовали информацию, согласно которой на складах под Винницей, где ранее прошел ряд взрывов, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимостью 800 миллионов долларов. При этом за три года операции в Донбассе украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

"Полагаю, что эти цифры нужны для того, чтобы скрыть хищения. Украинская армия в ходе операции на юго-востоке страны абсолютно не избирательно применяла оружие, массово обстреливая из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии города Донбасса. Эти данные нужны, чтобы списать, в том числе боеприпасы, попадающие на черные рынки стран Африки и Ближнего Востока, где сейчас идут военные конфликты", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что произошедшее под Винницей – одна из крупнейших техногенных катастрофа в истории "постмайданной" Украины, свидетельствующая о серьезном падении дисциплины и порядка армии в этой стране.

Собеседник агентства также не стал исключать халатность в качестве одной из возможных версий случившегося. По мнению Коротченко, из-за низкого уровня контроля на стратегических объектах современной Украины сегодня, в том числе, существует риск аварий и возникновения опасных ситуаций на атомных электростанциях.

"Взрывы на складах боеприпасов — это не самое страшное, что может произойти: на Украине функционирует целый ряд АЭС, чье техническое состояние и безопасность неизвестны. Учитывая, что сегодня украинские спецслужбы больше занимаются политическим сыском, вместо поиска "узких мест" на особо опасных объектах и предотвращения возможных техногенных инцидентов, сегодня требуется масштабная проверка всех украинских АЭС, желательно под международным контролем, на предмет предупреждения ситуаций, способных привести к авариям, подобных Чернобыльской", — отметил эксперт.