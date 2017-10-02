В ЦАМТО предположили, зачем Украине был нужен пожар на складе под Винницей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские власти могли использовать взрывы на оружейных складах под Винницей как прикрытие поставок боеприпасов на черный рынок ряда государств Ближнего Востока и Африки, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Полагаю, что эти цифры нужны для того, чтобы скрыть хищения. Украинская армия в ходе операции на юго-востоке страны абсолютно не избирательно применяла оружие, массово обстреливая из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии города Донбасса. Эти данные нужны, чтобы списать, в том числе боеприпасы, попадающие на черные рынки стран Африки и Ближнего Востока, где сейчас идут военные конфликты", — сказал Коротченко.
Собеседник агентства также не стал исключать халатность в качестве одной из возможных версий случившегося. По мнению Коротченко, из-за низкого уровня контроля на стратегических объектах современной Украины сегодня, в том числе, существует риск аварий и возникновения опасных ситуаций на атомных электростанциях.
"Взрывы на складах боеприпасов — это не самое страшное, что может произойти: на Украине функционирует целый ряд АЭС, чье техническое состояние и безопасность неизвестны. Учитывая, что сегодня украинские спецслужбы больше занимаются политическим сыском, вместо поиска "узких мест" на особо опасных объектах и предотвращения возможных техногенных инцидентов, сегодня требуется масштабная проверка всех украинских АЭС, желательно под международным контролем, на предмет предупреждения ситуаций, способных привести к авариям, подобных Чернобыльской", — отметил эксперт.