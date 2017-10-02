Полиция назвала имя стрелка в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости, Алексей Богдановский. Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо объявил в понедельник имя человека, подозреваемого в стрельбе по людям в Лас-Вегасе.

По словам шерифа, чью пресс-конференцию транслировали американские телеканалы, подозреваемый — Стивен Пэддок, которому 64 года. Полицейский подтвердил, что Пэддок был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли и более 200 пострадали при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Этот инцидент стал крупнейшим по количеству погибших случаем массового убийства со стрельбой в США.