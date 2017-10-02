Силовики выпустили почти 140 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 140 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Докучаевск, Ясное, району аэропорта и Петровскому району Донецка было выпущено 26 танковых выстрелов, 30 мин калибром 120 миллиметров, 45 мин калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин.

По его словам, также силовики обстреливали из минометов населенные пункты на юге ДНР. "На мариупольском направлении противник выпустил 37 мин калибром 120 и 82 миллиметра по прилегающим районам населенных пунктов Ленинское, Октябрь, Безыменное и Коминтерново", — сказал он.

Кроме того, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы двух населенных пунктов на юге ДНР и один населенный пункт в нескольких километрах к северу от Донецка, добавил Басурин.