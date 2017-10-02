Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.
Также полиция начала поиски спутницы преступник — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым. Позднее в полиции сообщили, что нашли девушку.
Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.
После инцидента городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.
В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате стрельбы. В Ростуризме рассказали, что в Лас-Вегасе сейчас находятся около пятидесяти российских туристов.
Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.