Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Также полиция начала поиски спутницы преступник — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым. Позднее в полиции сообщили, что нашли девушку.

Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

После инцидента городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате стрельбы. В Ростуризме рассказали, что в Лас-Вегасе сейчас находятся около пятидесяти российских туристов.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.