Делегация президента Курдистана прибыла в Киркук, сообщил источник

БАГДАД, 2 окт — РИА Новости. Делегация во главе с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани прибыла в иракский город Киркук, планируется обсуждение включения города в состав автономного региона, заявил РИА Новости источник в городе.

В среду премьер Ирака получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук. Губернатор провинции Наджмаддин Карим заявил РИА Новости, что она не подчиняется ни правительству Ирака, ни парламенту страны.

Источник сообщил, что делегация прибыла в Киркук в понедельник и планирует посетить филиал Патриотического союза Курдистана (ПСК) в городе. "Стороны (Барзани и ПСК – ред.) проведут важную встречу об административном присоединении Киркука к Курдистану", — заявил источник.

Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума о независимости автономного региона курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.