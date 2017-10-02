Путин прибыл в Ашхабад, где проведет переговоры с президентом Туркмении

АШХАБАД, 2 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где состоятся переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Вскоре состоится беседа глав государств, а после – переговоры в расширенном составе. По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Бердымухамедов обратятся с заявлением для прессы.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В апреле этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Оба государства считают друг друга стратегическими партнерами, между Москвой и Ашхабадом действуют порядка 150 соглашений.