Глава Еврокомиссии выступил против санкций в отношении Венгрии и Польши

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против введения экономических санкций со стороны ЕС в отношении Венгрии и Польши.

В июне этого года ЕК приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Я считаю неправильным накладывать финансовые санкции на Польшу и Венгрию до тех пор, пока направление диалога не исчерпало себя. Для меня очень важно, чтобы мы не углубляли ров между Восточной, Западной и Центральной Европой", — заявил Юнкер в интервью таблоиду Bild.

ЕК неоднократно критиковала власти Венгрии и Польши за миграционную политику, Будапешт — за законодательство о неправительственных организациях, а Варшаву — за судебную реформу, в которой в Брюсселе видят угрозу принципу верховенства права.