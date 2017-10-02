Еврокомиссия назвала незаконным референдум о независимости Каталонии

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия считает ситуацию с прошедшим накануне в Каталонии референдумом о независимости внутренним вопросом Испании, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Мадрид считает незаконным референдум в Каталонии, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. Тем не менее, по данным властей региона, за отделение автономии от Испании высказались 90% проголосовавших. В ходе выборов произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали почти 900 человек.

"В соответствии с конституцией Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", — сказал Схинас.

Он отметил, что Еврокомиссия доверяет руководству премьер-министра Испании "в вопросе управления этим сложным процессом при полном соблюдении испанской конституции, а также фундаментальных прав граждан". Схинас рассказал, что телефонный разговор между Юнкером и премьером Испании пройдет второго октября.

Он добавил, что Еврокомиссия призывает Мадрид и Барселону к диалогу для урегулирования этого вопроса.

"Еврокомиссия считает, что сейчас время для единения и стабильности, не для фрагментации. Мы призываем все (стороны) сейчас очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", — сказал Схинас.