В Кремле считают референдум в Каталонии внутренним делом Испании

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. События вокруг референдума о независимости Каталонии — внутреннее дело Испании, это последовательная позиция Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается событий в Испании, то… последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело Королевства", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за происходящим в Каталонии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.