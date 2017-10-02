В Кремле прокомментировали действия полиции на референдуме в Каталонии

Сотрудники полиции задерживают участников столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Сотрудники полиции задерживают участников столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым оценивать методы работы правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия испанских силовиков в связи с референдумом в Каталонии.

"Мы не приемлем, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов Российской Федерации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия испанских властей против волеизъявления жителей Каталонии.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.