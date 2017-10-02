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Референдум состоялся, Каталония в шаге от объявления независимости

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (287)
13:1202.10.2017
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© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на прошедшем в воскресенье референдуме, заявили в ночь на понедельник власти региона. Власти Испании считают, что в Каталонии никакого референдума о самоопределении не было. Эксперты не исключают, что власти Каталонии, вероятно, пойдут на объявление независимости. Оценивает результаты референдума в Каталонии и рынок — курс евро к доллару в понедельник утром начал опускаться.

В шаге от объявления независимости

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Марти Фрадера
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Каталонский референдум: шаткая позиция Мадрида на фоне молчания ЕК
За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул. "Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек", — сказал Турул. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме могли проголосовать около 5,3 миллиона избирателей.

Турул сообщил, что, по предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, незаполненными остались 2,03% бюллетеней, а 0,89% были испорчены. Испанская газета Mundo уже отметила, что приведенные Турулом цифры в сумме составляют 100,88%, что превышает максимально возможное число.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "впечатляющими" результаты референдума о независимости автономии. "Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Глава Каталонии назвал результаты референдума впечатляющими
Позднее Пучдемон заявил, что готов к диалогу с Мадридом после референдума. "Мы открыты к предложениям диалога, который будет полезен, только если будет вестись с уважением каталонского народа. И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — сказал Пучдемон в специальном телеобращении.

Как заявил заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости. "Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин считает, что власти Каталонии, вероятно, пойдут на объявление независимости. "Сейчас очень трудно прогнозировать, как поведет себя Мадрид. Но то, что каталонцы провозгласят независимость, это очень вероятно", — сказал он РИА Новости, напомнив, что власти региона ранее обещали сделать это в течение 48 часов после референдума.

Власти Каталонии подают в суд на правительство Испании

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС и Испания не дадут Каталонии шансов на независимость, считают в Совфеде
Власти Каталонии решили обратиться в суд в связи с действиями полиции и Гражданской гвардии в день проведения референдума о независимости автономии, сообщило агентство Europa Press. По его данным, в официальном обращении правительства Каталонии говорится о "несоизмеримых и насильственных действиях" полиции и Гражданской гвардии на всей территории Каталонии, и о нарушении таким образом постановления Верховного суда Каталонии.

"Эти действия (правоохранителей) также препятствуют законному и мирному осуществлению свободы выражения мнений, собраний, демонстраций и права участвовать в государственных делах", — сообщается в отправленной в суд жалобе. Также в документе отмечается, что сотрудники правоохранительных органов "с самого начала применяли насилие против мирных граждан", и выражен протест против использования полицией резиновых пуль для разгона толпы.

По последним данным, в ходе столкновений с полицией в автономии пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Марти Фрадера
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Действия полиции в Каталонии требуют реакции ЕС и НАТО, считает Железняк
Ранее полиция Испании заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно было проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и людьми, которые пришли проголосовать.

Пучдемон заявил, что Евросоюз не должен проигнорировать нарушение прав человека со стороны испанских полицейских в ходе столкновений в день референдума. "Правительство Испании сегодня своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией. Жители Каталонии имеют право на уважение. Европейский союз не может и дальше игнорировать эту ситуацию. Мы — народ Каталонии — заявляем, что сегодня права человека были нарушены", — сказал он.

Реакция на ситуацию в Каталонии в мире

Отреагировали на прошедший референдум в Каталонии и на применение силы со стороны полицейских и иностранные политики. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен ответить перед мировым сообществом за события, которые произошли в воскресенье.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мадуро: Рахой должен ответить перед миром за произошедшее в Каталонии
"Рахой должен ответить перед миром за то, что произошло сегодня с населением Каталонии", — заявил Мадуро в эфире своей еженедельной программы на государственном телевидении. Лидер Венесуэлы осудил испанскую полицию и Гражданскую гвардию за "жестокие расправы", которые были направлены на предотвращение голосования в Каталонии.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что страны ЕС не должны вмешиваться в ситуацию с Каталонией. "Первый принцип, который должен соблюдаться, — это невмешательство других государств во внутреннюю ситуацию этого государства. Граждане страны должны сами решить вопрос своего будущего", — сказал Блащак. При этом он отметил, что "польская полиция не бьет демонстрантов, в отличие от полиции Испании".

Партия националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA), входящая в правящую в Бельгии правительственную коалицию, через своих представителей в Европарламенте призвала к отставке главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в связи с применением силы полицейскими против участников референдума в Каталонии.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Шотландии назвали заявление МИД Британии по Каталонии "постыдно слабым"
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями в Каталонии призвал к сохранению единства Испании и отметил важность соблюдения конституции страны.

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала заявление МИД Великобритании по поводу референдума о независимости в Каталонии "постыдно слабым". "Заявление МИД Великобритании по Каталонии является постыдно слабым. Настоящий друг Испании сказал бы им, что сегодняшние действия ошибочны и наносят ущерб", — написала она в Twitter.

Со своей стороны глава делегации международных наблюдателей на референдуме в Каталонии, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель заявил, что международное сообщество должно принять во внимание его результаты. "Референдум стал демонстрацией решимости народа Каталонии в отношении права на выражение мнения и права на демократические процессы. Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями", — сказал Рупель журналистам. Он также выразил надежду, что "в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии".

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, ситуация вокруг референдума в Каталонии будет затронута Турбьерном Ягландом в среду на заседании уставного органа Совета — комитета министров.

Евро дешевеет

Испанская полиция стреляет резиновыми пулями по людям, пытающимся добраться до места голосования в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
В Бельгии потребовали отставки Юнкера из-за действий полиции в Каталонии
Оценивает результаты референдума в Каталонии и рынок — курс евро к доллару в понедельник утром начал опускаться. По состоянию на 08.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара за евро с 1,1814 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,91 иены за доллар со 112,50 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 93,36 пункта.

Кроме того, рынок ожидает и ряд статистик по еврозоне. Так, позднее будут опубликованы данные по безработице в зоне евро в августе, а также индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) по еврозоне в сентябре.

Сепаратистские настроения в Европе

Референдум в Каталонии не повлияет на сепаратистские настроения в Европе в целом, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Каталония получит широкую автономию, но в составе Испании, считает Косачев
"Я не стал бы говорить, что произошедшее в Каталонии стимулирует конкретный сепаратизм каких-то других территорий в Европе", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, референдум в Каталонии "ставит по-новому вопрос о границах в Европе, вопреки той идее, которая была на протяжении нескольких десятилетий, особенно после "холодной войны", что границы — это вообще условность, все и так объединяются в единое пространство, а границы стираются".

"Сейчас стало совершенно очевидно, что границы не стираются, они остаются. Более того — они вновь обретают то значение, которое (было) раньше. То есть это не просто линия формального разграничения, а это реальная граница", — отметил Лукьянов.

Он полагает, что если бы Мадрид в ситуации с Каталонией повел себя более гибко, то, как и в Шотландии, эта волна могла бы сойти на нет. "Испанские власти продемонстрировали, кто в доме хозяин, и это стимулировало, я думаю, отторжение даже у тех, кто не хотел независимости", — пояснил эксперт.

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