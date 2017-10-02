В Литве вступил в силу запрет на трансляцию телеканала ТВЦ

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Запрет на трансляцию в Литве передач российского телевизионного канала ТВЦ сроком на шесть месяцев вступил в силу в понедельник, сообщила пресс-служба литовской комиссии по телевидению и радиовещанию.
Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы 20 сентября вынесла постановление прекратить трансляцию телеканала. Как утверждают в комиссии, трансляции телеканала запретили из-за высказываний 10 июня в программе "Право знать" телеканала ТВЦ депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Данными высказываниями якобы "разжигалась национальная рознь, звучали призывы к войне".
Как ранее заявил председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, телеканал ТВЦ во второй раз за год нарушил закон Литвы об информировании, поэтому ограничение на трансляцию увеличилось до шести месяцев. В апреле телеканал был отключен в Литве на один месяц.
По мнению ведомства, программа "вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке", потому что в ней якобы "формировалось предвзятое мнение, искажались исторические факты с целью повлиять на мнение и поведение разновозрастной аудитории".
Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" регулярно препятствуют работе СМИ РФ. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".
Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".