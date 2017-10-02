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В мире

В Литве вступил в силу запрет на трансляцию телеканала ТВЦ

13:0802.10.2017
(обновлено: 13:14 02.10.2017)
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© Flickr / Robert S. DonovanТелевизионный пульт. Архивное фотоТелевизионный пульт. Архивное фото
© Flickr / Robert S. Donovan

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Запрет на трансляцию в Литве передач российского телевизионного канала ТВЦ сроком на шесть месяцев вступил в силу в понедельник, сообщила пресс-служба литовской комиссии по телевидению и радиовещанию.

Здание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
© Flickr / Bernt Rostad
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"Обязать действующих на территории Литвы ретрансляторов, а также других лиц, предоставляющих услуги по трансляции телевизионных программ телеканала ТВЦ, остановить трансляцию канала на шесть месяцев со дня вступления в силу данного постановления", — говорится в распространенном комиссией документе.

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы 20 сентября вынесла постановление прекратить трансляцию телеканала. Как утверждают в комиссии, трансляции телеканала запретили из-за высказываний 10 июня в программе "Право знать" телеканала ТВЦ депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Данными высказываниями якобы "разжигалась национальная рознь, звучали призывы к войне".

Как ранее заявил председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, телеканал ТВЦ во второй раз за год нарушил закон Литвы об информировании, поэтому ограничение на трансляцию увеличилось до шести месяцев. В апреле телеканал был отключен в Литве на один месяц.

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© Sputnik / Оксана Джадан
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Пятого апреля комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение запретить трансляцию из-за того, что информация в программе от 27 января "В центре событий с Анной Прохоровой" телеканала ТВЦ якобы нарушает 19 статью закона об информировании общественности Литвы, которая запрещает распространять дезинформацию и разжигать вражду. Тогда в программе "В центре событий с Анной Прохоровой" был показан репортаж о событиях в Литве, произошедших 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

По мнению ведомства, программа "вредна для граждан Литвы, говорящих на русском языке", потому что в ней якобы "формировалось предвзятое мнение, искажались исторические факты с целью повлиять на мнение и поведение разновозрастной аудитории".

Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На заседании литовской комиссии по телевидению и радиовещанию 20 сентября присутствовал представитель телеканала ТВЦ, директор по развитию Алексей Гущин, который не признал факта нарушения закона Литвы транслируемой программой.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" регулярно препятствуют работе СМИ РФ. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ibrahim.yusupogly
Вражескую пропаганду надо рубить на корню , как вот с РТ, и со Спутником в штатах. И демократично , и намертво.
13:20
02.10.2017
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