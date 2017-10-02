Стрельба в Лас-Вегасе: более 20 человек погибли, нападавший ликвидирован

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 20 человек погибли, более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. По его словам, нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавший ликвидирован, разыскивается его знакомая, уточнил Ломбардо.
Стрельба произошла на площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
Он добавил, что при стрельбе погибли два полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.
По его словам, разыскивается спутница нападавшего по имени Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley). Дэнли путешествовала вместе с подозреваемым, уточнил шериф. "Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил он.
Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник марки Hyundai Tucson и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring, сообщил шериф.
За ситуацией после стрельбы в Лас-Вегасе следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>