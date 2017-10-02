Стрельба в Лас-Вегасе: более 20 человек погибли, нападавший ликвидирован

Ковбойские сапоги на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Ковбойские сапоги на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 20 человек погибли, более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. По его словам, нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавший ликвидирован, разыскивается его знакомая, уточнил Ломбардо.

Стрельба произошла на площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что при стрельбе погибли два полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.

© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017 © REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

"Мы определили, что стрелявший находился на 32-м этаже (гостиницы-казино — ред.) Mandalay Bay. Офицеры полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с подозреваемым на месте. В настоящий момент он мертв. Мы идентифицировали его как местного жителя, его имя мы пока не обнародуем", — добавил Ломбардо.

По его словам, разыскивается спутница нападавшего по имени Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley). Дэнли путешествовала вместе с подозреваемым, уточнил шериф. "Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил он.

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник марки Hyundai Tucson и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring, сообщил шериф.

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