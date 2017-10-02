МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мировые СМИ сошлись в оценке референдума по вопросу независимости Каталонии от Испании, отметив нежелание европейских властей открыто комментировать итоги референдума, пошатнувшееся положение Мадрида и последствия воскресных событий для политической ситуации, как в самой Испании, так и во всей Европе.

Молчание ЕС

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией, в результате которых пострадали 844 участника референдума и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же состоялось.

Виноваты все

Французская газета Monde , освещающая события в Каталонии, пишет о нежелании европейских властей открыто комментировать итоги референдума о независимости региона, проведение которого сопровождалось беспрецедентным полицейским насилием. При этом жесткие действия правоохранителей в глазах многих наблюдателей легитимизируют региональный сепаратизм и напротив ослабляют позиции центрального правительства Мариано Рахоя, пользующегося поддержкой Брюсселя. Как отмечает издание, Еврокомиссия до сих пор предпочитает хранить молчание или объяснять, что возможные нарушения демократических принципов в Испании должны расследовать другие институты – Совет Европы или Европейский суд по правам человека. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, по данным Monde, отказался от роли посредника между Мадридом и Барселоной, несмотря на призывы ряда евродепутатов. Из европейских лидеров на столкновения в Каталонии откликнулся лишь премьер Бельгии Шарль Мишель, призвавший стороны к политическому диалогу и заявивший, что "насилие не может быть ответом". Что касается Франции, то здесь придерживаются позиции, высказанной президентом Эммануэлем Макроном еще в июне: государства ЕС не должны учить друг друга и вмешиваться в чужие дела.

Немецкая газета Zeit подчеркивает, что прошедший в воскресенье каталонский референдум, безусловно, был незаконен, и признавать его результаты нельзя. "Поскольку в хаосе каждый выбирал, где мог. Никто не знает, какие голоса были отданы в соответствии с правилами, а какие посчитаны дважды. Поскольку по меньшей мере 58% каталонцев остались дома. Таким образом результат в якобы 90% мало показателен: выбирать шли убежденные сепаратисты", — пишет издание.

Газета отмечает, что Евросоюз тоже наделал в этом конфликте немало ошибок. "Долгое время Берлин и Брюссель усматривали в происках сепаратистов фольклор, а потом — внутрииспанский конфликт, в который никто не вмешивался. ЕС не должен допустить, чтобы репрессии со стороны Мадрида и холодный расчет на нарушение права со стороны Каталонии служили примером", — пишет Zeit.

В свою очередь еженедельник Spiegel обрушился с критикой на противников по обе стороны баррикад — главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и премьера Испании Мариано Рахоя. "Пучдемон и Ко. знали все с самого начала: референдум послужит причиной жестокого конфликта с Мадридом, члены Конституционного суда объявят его незаконным, а сотни тысяч каталонских противников отделения из-за этого не станут участвовать в нем. Скандал должен был пойти им на пользу, он должен был мобилизовать собственные войска. Противники же должны были разделиться на тех, кто бойкотирует референдум и тех, кто голосует против него. Так большинство голосовавших за отделение на референдуме было запрограммировано заранее", — пишет Spiegel.

Издание отмечает, что массовое полицейское насилие в ходе референдума было не просто чрезмерно, в нем вовсе не было никакой необходимости. "Ведь ни одно хоть немного разумное европейское правительство не признало бы этот референдум", — отмечается в статье.

"Будь то упрямство, введение в заблуждение или просто политическая некомпетентность, события в Каталонии пожароопасны не только для стабильности Испании, но и для Европы. И правительство Рахоя, которое 1 октября 2017 года убедительно показало это всему миру, далеко от тушения пожара. Оно только подливает масло в огонь", — пишет газета Welt.

Пошатнувшееся положение Рахоя

Британская Financial Times считает, что сопровождавшая голосование конфронтация негативно скажется на положении правительства Рахоя, который рискует потерять "политическую инициативу". "Две недели назад Рахой мог убедительно рассказывать, что парламент Каталонии нарушает конституцию. Воскресное насилие заметно усложнило для него ситуацию", — приводит газета слова Антонио Баррозо, аналитика из Teneo Intelligence.