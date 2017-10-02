Почти половина латвийцев положительно относится к России, показал опрос

РИГА, 2 окт – РИА Новости. Почти половина латвийцев относятся к России положительно, это самый высокий результат за последние четыре года, свидетельствуют результаты опроса центра исследования общественного мнения SKDS, проведенного среди жителей балтийской республики.

Респондентам предлагали ответить на вопрос "Какое у вас мнение о России?" Варианты ответа были следующими: очень положительное, скорее положительное, скорее отрицательное или очень отрицательное.

Результаты опроса, которые попали в распоряжение РИА Новости, показали, что по сравнению с прошлым годом положительное мнение латвийцев о России выросло на шесть пунктов.

"Сорок семь процентов заявили, что их мнение о России в целом положительное. По сравнению с прошлым годом положительную оценку России дали в этом году на шесть процентных пунктов больше респондентов, и это самый высокий результат за последние четыре года", — говорится в сообщении компании SKDS.

Негативное мнение о России в этом году высказали 38% опрошенных, что на четыре процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Самое отрицательное мнение о России было в 2015 году, когда негативно оценивали ее 46% жителей Латвии.

При этом 15% опрошенных не смогли дать ответа на поставленный вопрос.

В опросе приняли участие около 1 тысячи жителей Латвии.