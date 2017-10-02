В ДНР назвали провокацией обвинение в обстреле пункта пропуска "Майорск"

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Заявление Киева о якобы обстрелах пункта пропуска "Майорск" и подконтрольной Киеву части поселка Зайцево под Горловкой является очередной провокацией для обвинения ополчения в нарушении перемирия, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в понедельник украинские силовики заявили о ночном обстреле подконтрольного им пропускного пункта "Майорск", а также обстреле подконтрольной Киеву части поселка Зайцево под Горловкой в минувшие выходные.

"Мы неоднократно заявляли, что, несмотря на вооруженные провокации противника, продолжаем соблюдать режим прекращения огня. Подобные заявления — не что иное, как провокация, направленная на обвинение нас в нарушении перемирия, а также попытка оправдать обстрелы со стороны силовиков", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, в результате вечернего и ночного обстрелов со стороны силовиков повреждены четыре дома в подконтрольных ДНР Донецке и Горловке.