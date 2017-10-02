Луценко: Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе внесет в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила в понедельник представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии возобновления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", — сказала Луценко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.

Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в администрации президента Украины на минувшей неделе сообщило, что законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной раде и рекомендован к рассмотрению как неотложный. По данным СМИ, новый закон необходимо принять в ближайшее время, до истечения 18 октября срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.

Киев ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.