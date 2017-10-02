Луценко: Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе внесет в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила в понедельник представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.
"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии возобновления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", — сказала Луценко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.
Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в администрации президента Украины на минувшей неделе сообщило, что законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной раде и рекомендован к рассмотрению как неотложный. По данным СМИ, новый закон необходимо принять в ближайшее время, до истечения 18 октября срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.