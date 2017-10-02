Спикер Рады поручил комитету по нацбезопасности дать оценку ЧП под Винницей

Дом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. Архивное фото

Дом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. Архивное фото

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник поручил парламентскому комитету по вопросам национальной безопасности и обороны присоединиться к расследованию причин пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой. Госслужба по ЧС в понедельник сообщила, что на военном арсенале наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

"Даю поручение комитету по вопросам безопасности и обороны присоединиться к расследованию этих взрывов и дать свою оценку", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Как ранее сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.