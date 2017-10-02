В Каталонии насчитали 100,88% голосовавших на референдуме, сообщили СМИ

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Власти Каталонии насчитали более 100% голосовавших на референдуме по вопросу отделения от Испании, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на данные властей автономного сообщества.

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90,09% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Против проголосовали 7,87% каталонцев. Незаполненными остались 2,03% бюллетеней, и еще 0,89% бланков были признаны недействительными.

Газета обращает внимание, что приведенные цифры в сумме составляют 100,88%, что превышает максимально возможное число.

Референдум проходил 1 октября при жестких столкновениях мирных участников с силами правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность плебисцита. Сообщалось, что в ходе столкновений пострадали 844 участника референдума и 33 полицейских.