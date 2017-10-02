- 12:03
В Ростуризме не располагают данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы.
Current scene right now away from Mandalay Bay! #LVShooting pic.twitter.com/2818EoUi7A— Edwin P. (@blueridge70) 2 октября 2017 г.
- 12:03
Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо. Полицейские ищут знакомую злоумышленника - девушку по имени Мэри Лу Дэнли.
- 11:59
- 11:57
После ЧП власти закрыли аэропорт Лас-Вегаса. Сейчас он работает, но в ограниченном режиме.
"Ограниченная полетная деятельность возобновлена в аэропорте Лас-Вегаса. Пожалуйста, отслеживайте статус рейса с помощью вашей авиакомпании. Ожидайте задержек", - говорится в сообщении аэропорта.
- 11:56
Стрелок ликвидирован
Полицейские ликвидировали мужчину, стрелявшего по гостям фестиваля. Как сообщили в полиции, личность стрелка установлена, но его имя пока не называется в интересах следствия.
Стрельба в Лас-Вегасе. Хроника событий
- 11:56