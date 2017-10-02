Стрельба в Лас-Вегасе. Хроника событий

После ЧП власти закрыли аэропорт Лас-Вегаса. Сейчас он работает, но в ограниченном режиме.

"Ограниченная полетная деятельность возобновлена в аэропорте Лас-Вегаса. Пожалуйста, отслеживайте статус рейса с помощью вашей авиакомпании. Ожидайте задержек", - говорится в сообщении аэропорта.